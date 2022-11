Pretos, pobres, nordestinos, gays: o ódio nunca esteve tão forte e próximo

Caminhada de Lula em Salvador, na Bahia, um dos estados nordestinos que deram a vitória ao PT (foto: Ricardo Stuckert)

Após o vídeo que gravei semana passada, logo depois de uma discussão com um vizinho xenófobo, que viralizou por todo o País, sendo assistido até o momento por mais de 1 milhão de pessoas, comecei a receber uma enxurrada de mensagens com relatos os mais diversos de casos de racismo, xenofobia, homofobia, transfobia e aporofobia (preconceito contra os pobres).







Quando criança, senti na pele em Brasília, onde nasci e vivi até os 10 anos de idade, o antissemitismo ainda resistente no País. Lembro-me de episódios, não tão esporádicos, em que era chamado de “judeu” por outras crianças, obviamente por terem ouvido de seus pais, que minha descendência representava algo malIgno como, por exemplo, a morte de Jesus Cristo ou, sei lá, canibalismo infantil, rituais com sangue humano e outras barbaridades típicas da época. Isso foi lá no final dos anos 1960 e início dos anos 1970.









Assim, há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, eu não percebia mais o antissemitismo ao meu redor, exceto um caso aqui e outro ali, geralmente distantes de mim. Paralelamente, contudo, para minha igual tristeza, já que não distingo o ódio aos judeus de outros tipos de ódio, pois todos são inaceitáveis a meu sentir, vi crescer a intolerância contra homossexuais e pobres, e, mais recentemente, de forma espantosamente rápida e agressiva, contra a população do norte e do nordeste do Brasil, sobretudo após domingo, dia 30 de outubro.





Ouso afirmar, sem medo de estar errado, que há mais de 50 anos, no mínimo, o País não assistia a tantos casos de violência explícita por questões análogas ao racismo. Para piorar, grande parte vem ocorrendo em estratos sociais até então, digamos, blindados, como entre crianças e adolescentes. Mais espantoso e assustador ainda é constatar que, mesmo entre judeus, esses casos vêm ocorrendo com relativa frequência. Eu mesmo tenho amigos - ou tinha, o que é melhor neste caso - que não se envergonham de atacar os nordestinos.