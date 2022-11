Deus nos acuda: Bolsonaro mudo, Lula boquirroto e o Brasil à deriva

Não que faça qualquer falta ao País, ao contrário!, o ainda presidente, mesmo que da pior espécie e qualidade , permanece calado e recluso, desde o domingo em que as urnas lhe mostraram que a maior parte dos eleitores, a despeito da mínima margem, não gosta de:

Não sou coveiro; e daí?; Bando de maricas, vão chorar até quando?; Acabou, porra!; Cala a boca; Prefiro um filho morto a um filho gay; Quilombola não serve nem para procriar; Posto Ipiranga; Gasolina cara; Comida inacessível; Golpe de Estado; 700 mil mortes por covid-19.

Por outro lado, o presidente eleito, graças aos “amigos” do STF e a toda “escrotidão” de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, Lula da Silva, ex-meliante de São Bernardo , está como “pinto no lixo”, hiperativo e, infelizmente, hiper falante, ainda em campanha eleitoral.