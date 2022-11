Gleisi reclama sobre novos bloqueios bolsonaristas: 'Pessoas cruéis'

Presidente do PT chamou bolsonaristas de cruéis (foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados )

Os bloqueios em algumas estradas brasileiras e as manifestações contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completam 16 dias nesta segunda-feira (21/1). Nas redes sociais, a presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-DF) chamou os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) de "pessoas crueis”.