'Ausência de neoplasia': entenda boletim médico de Lula

Boletim médico de Lula afirma que não há presença de tecidos malignos em sua laringe (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) O boletim médico do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , internado nesse domingo (20/11), no hospital Sírio-Libanês, em Sâo Paulo, para a retirada de uma lesão na laringe, ressaltou que o procedimento mostrou ausência de neoplasia. Apesar de já ter recebido alta médica, o boletim deixou dúvidas sobre a atual condição de saúde do petista.





O Estado de Minas conversou com a otorrinolaringologista e integrante da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgias Cérvico-Faciais Danielly Andrade a respeito dos principais pontos do procedimento realizado por Lula.

Bom dia. Já em casa, depois de um pequeno procedimento ontem. Tudo resolvido e bem. Boa semana para todos. pic.twitter.com/GKIedoN030 %u2014 Lula (@LulaOficial) November 21, 2022









Apesar das lesões, a médica ressaltou que não é possível afirmar que a leucoplasia se relaciona com o câncer na laringe que Lula teve em 2011.





“O que podemos falar é que é uma lesão nova e que, por ela ser pré-neoplásica, que pode se desenvolver em uma neoplasia, geralmente ela é retirada, o tratamento é cirúrgico, especialmente em quem já teve uma lesão prévia”, disse.





No entanto, o boletim médico afirmou que o procedimento mostrou ausência de neoplasia. “É a ausência da formação de tecidos anormais, com características cancerígenas. Toda vez que se retira uma lesão que potencialmente é causadora de lesões malignas, a gente está até tratando isso”, afirmou.

Os demais resultados de exames do petista estão normais e apontaram completa remissão do tumor diagnosticado em 2011, como afirmou o médico Roberto Kalil, que cuida do presidente eleito.





Com o procedimento, Lula precisou adiar a ida a Brasília nesta semana, que poderá definir o desenho do grupo técnico da Defesa na equipe de transição.

Leia o boletim médico na íntegra

O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada ontem, no Hospital Sírio-Libanês, para a realização de uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. O procedimento mostrou ausência de neoplasia.





Ele teve alta hoje, às 7h45, e foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz, Dr. Rubens Brito, Dr. Rui Imamura e Dr. Luiz Paulo Kowalski.