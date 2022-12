Damares para Bolsonaro: 'Dedicarei meu mandato para continuar seu legado'

Ex-ministra do presidente Jair Bolsonaro disse que irá seguir o "legado" que ele deixou (foto: Alan Santos/PR)





A senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) usou as redes sociais para publicar uma "carta" a Jair Bolsonaro (PL). Em seu Twitter, a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disse que dedicará cada minuto do seu mandato para continuar o legado que o presidente deixou nesses quatros anos em referência às causas infantis."Prometo meu Presidente, que eu não baixarei a guarda, que não vou recuar e que lá no Senado lutarei muito e dedicarei cada minuto de meu mandato para continuar seu legado e não deixar nenhuma criança para trás", disse Damares.A declaração da ex-ministra foi dada na noite deste domingo (11/12), após ela compartilhar um vídeo de Bolsonaro chorando ao abraçar uma criança que acompanhava manifestantes no Palácio da Alvorada, em Brasília.De acordo com a senadora eleita, as crianças sempre se "emocionam" com Bolsonaro, onde quer que ele vá, porque elas enxergam nele "coragem, proteção e confiança"."Um dia me perguntaram se eu podia explicar o fascínio que as crianças sentem por ele e eu respondi que as crianças conseguem ver no Presidente coragem, proteção e confiança. Bolsonaro dedicou seu governo às crianças. Ele deu ordem a todos nós ministros que trabalhassémos muito por elas e para elas. Bolsonaro entrará para a história como o presidente do Brasil mais amado pelas crianças".Damares Alves tem ressaltado diversas vezes que irá atuar no Senado, a partir de 2023, em prol das causas infantis.