Alexandre de Moraes é aplaudido de pé na diplomação de Lula

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, foi aplaudido de pé, na tarde desta segunda-feira (12/12), durante a solenidade de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), no Plenário do TSE, em Brasília.





Entre os presentes estavam os ex-presidentes Dilma Rousseff e José Sarney, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, deputados e senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), membros do governo de transição e familiares dos eleitos, como a esposa de Lula, Janja Silva, e de Alckmin, Lu Alckmin.

Quando foi anunciado, Moraes foi aplaudido de pé demoradamente por todos os convidados presentes.

Ao ser anunciado, Moraes foi aplaudido de pé demoradamente por todos os convidados presentes (foto: Reprodução/TV TSE)

Solenidade de Diplomação

diplomação é a cerimônia em que a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e, por isso, estão aptos para assumirem seus cargos. A posse de Lula e Alckmin ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2023.





O prazo final para a diplomação é sempre 19 de dezembro. Mas, a pedido da equipe de Lula, o TSE marcou a cerimônia para uma semana antes. O motivo de acelerar essa etapa seria tentar arrefecer os movimentos de contestação da eleição liderados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro , que protestam em frente aos quartéis em vários estados do país.





A diplomação também marca a reta final dos prazos para contestação do resultado da eleição.