Gabriel Azevedo derrotou Claudiney Dulim, apoiado por Fuad Noman (foto: Alberto Lage)

O presidente eleito da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), se reuniu com o prefeito Fuad Noman (PSD) logo após o resultado da votação, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (12/12).

"Acabei de ser eleito presidente da Câmara e o primeiro compromisso foi visitar o senhor, cumprimentar sua mão e dizer que vai ser um prazer trabalhar junto pela cidade de Belo Horizonte", declarou.

"Não existe essa 'bobajada' de impeachment. Nosso problema é ônibus, pessoas em situação de rua, saúde, educação, segurança. Conta comigo", completou Gabriel. Na sequência, Fuad respondeu ao vereador: "Estamos juntos. Desejo a você um feliz mandato, porque a cidade precisa muito da Câmara".

Gabriel vence disputa com apoio de Aro

O vereador foi eleito com votos de 21 dos 41 parlamentares com mandato. Gabriel derrotou Claudiney Dulim (Avante), apoiado por 20 vereadores e candidato do prefeito. O novo presidente irá assumir no dia 2 de janeiro do próximo ano.