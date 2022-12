Eduardo Girão lança candidatura à Presidência do Senado

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) anunciou nesse domingo (11/12) que vai concorrer à Presidência do Senado. O parlamentar criticou a forma como o Senado é conduzido atualmente, e declarou que há "centenas, dezenas de projetos e deliberações engavetadas".

"Assim como você, tenho sentido e penso que essa Casa está muito distante dos interesses da sociedade e não tem nos representado. E não é de hoje, mas há muito tempo vem engavetando projetos importantes para o país como, por exemplo, para que a gente possa voltar a ter harmonia e independência entre os Poderes", declarou o senador em um vídeo publicado nas suas redes sociais, gravado ao lado do espelho d'água do Congresso Nacional. "São dezenas, centenas de projetos e deliberações engavetadas de forma monocrática na Mesa Diretora do Senado", acrescentou.

Eduardo Girão ficou conhecido nacionalmente após fazer parte da CPI da Covid em 2021 (foto: Reprodução/Redes sociais)

Girão integra a base do governo de Jair Bolsonaro (PL) no Senado. Ele concorrerá contra o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) , e com o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), indicado pelo partido de Bolsonaro ao cargo. Pacheco, por sua vez, é apoiado por legendas do Centrão e pela base do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Sei que é muito difícil, mas o grande trunfo dessa eleição vai ser você, que está cada vez mais gostando e participando da vida política do seu país", disse Girão, dirigindo-se a seus seguidores. "Eu tenho certeza que, no dia 1º, essa eleição do Senado vai ser assistida como uma final de Copa do Mundo. E, dessa vez, nessa Copa do Mundo da Política, o Brasil vai estar na final e vai vencer", completou.

A eleição à Presidência do Senado é feita com votos dos próprios Senadores, para um mandato de dois anos no cargo.