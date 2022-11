Rodrigo Pacheco sobre PEC da Transição: 'deve andar com senso de urgência'

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirma que PEC da Transição deve tramitar com 'senso de urgência' para garantir o apoio financeiro para a população mais necessitada no início de 2023 (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Haverá, por parte do Senado Federal, senso de urgência para apreciar a PEC da Transição.



Temos o compromisso com o povo brasileiro de viabilizar o programa social com o valor de R$ 600 por família e mais R$ 150 por criança até seis anos de idade.https://t.co/jjh2Rb9U8B %u2014 Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) November 30, 2022

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou nesta terça-feira (29/11) que a PEC da Transição irá tramitar com "senso de urgência" na Casa para que a população mais vulnerável tenha acesso aos R$ 600 no início do ano vindouro, mas desde que o gasto público esteja sob controle.“Seria muito ruim se chegássemos a janeiro com a necessidade de reduzir o valor do Auxílio Brasil para as famílias brasileiras. Então, deve andar, já nos próximos dias, com senso de urgência, de prioridade, a PEC da Transição. Primeiro, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Depois, no Plenário do Senado Federal”, afirmou Pacheco.

A relatoria da PEC ficará a cargo de um nome indicado pelo presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), seguindo a prerrogativa do cargo.



A Proposta de Emenda à Constituição da Transição prevê R$ 198 bilhões acima do teto de gastos pelos próximos quatro anos. Sendo que R$ 175 bilhões serão destinados ao pagamento do Bolsa Família de R$ 600 mais R$ 150 por criança que tenha até seis anos. O resto do dinheiro deve ser usado para investimentos públicos.