Perto de diplomação, Lula relembra 2002: 'Viveremos juntos mais uma vez'

Eu me emocionei muito na minha primeira diplomação como presidente em 2002. Amanhã viveremos juntos essa emoção mais uma vez. pic.twitter.com/IvadtJUHf4 %u2014 Lula (@LulaOficial) December 12, 2022

Terceiro mandato

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes sociais, na noite deste domingo (11/12), relembrar a emoção da sua primeira diplomação no cargo, no mandato exercido entre 2003 e 2006. Nesta segunda-feira (12/12), o petista será diplomado na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e reviverá o momento de 20 anos atrás."Eu me emocionei muito na minha primeira diplomação como presidente em 2002. Amanhã viveremos juntos essa emoção mais uma vez", escreveu Lula em seu Twitter.Ao relembrar a cerimônia, Lula compartilhou um vídeo do momento em que discursou e se emocionou em 2002."E eu que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma, o diploma de Presidente da República do meu país".Lula foi eleito presidente em 2002 após três derrotas nas campanhas presidenciais: para Fernando Collor, em 1989, e Fernando Henrique Cardoso, em 1994 e 1998.Em 2002, Lula superou José Serra na eleição para presidente. Em 2006, levou a melhor sobre Geraldo Alckmin, de quem se tornou aliado em 2022.O petista ganhou a disputa contra Jair Bolsonaro (PL) ao contabilizar 50,9% dos votos válidos no segundo turno (60,3 milhões). O atual chefe do Executivo recebeu 49,1% (58,2 milhões).Nesta segunda, às 14h, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, entregará o certificado de formalização da Justiça Eleitoral de que Lula está apto a assumir o terceiro mandato a partir de 1º de janeiro de 2023.