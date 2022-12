Divisa Alegre elege novo prefeito que não poderá tomar posse

A eleição suplementar ocorreu porque a prefeita eleita em 2020, Renilda Pereira de Sousa e Silva (PL), teve a sua candidatura indeferida pelo TSE (foto: Reprodução/TRE-MG) A cidade de Divisa Alegre (Norte de Minas) passou por eleições suplementares para prefeito neste domingo (11). Ademir Alves (Progressistas), o Demir da Loja, recebeu 2.483 votos (66,77%), contra 1.236 (33,23%) de Patryck Bahia (PSD). No entanto, o político não será proclamado prefeito e os votos dele são considerados anulados sub judice.





Isso porque o registro de candidatura foi indeferido pelo juiz da 213ª Zona Eleitoral. O magistrado indeferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Progressistas, a partir de pedido de impugnação apresentado por Patryck Bahia e pelo PSD.

Veja: TSE ignoar atos contra eleição e antecipa diplomação de Lula e Alckmin





Com o DRAP indeferido, o registro de candidatura também foi indeferido. Foi apresentado recurso, que ainda não tem data para ser julgado no TRE. Enquanto o registro de Ademir permanecer na situação “indeferido com recurso”, ele não poderá ser diplomado nem tomar posse como prefeito. No entanto, ele é o presidente da Câmara Municipal e continua atuando como prefeito interino.

Novas eleições

A eleição suplementar ocorreu porque a prefeita eleita em 2020, Renilda Pereira de Sousa e Silva (PL), teve a sua candidatura indeferida pelo TSE em razão de ter apresentado o seu pedido de registro, em substituição à então candidata Célia das Virgens, fora do prazo legal de 20 dias antes da eleição.





Voltaram às urnas neste domingo 3.832 eleitores, o que representa 72,7% do eleitorado apto a votar nesta eleição suplementar (o eleitorado referente a este pleito era de 5.271). O percentual de abstenção ficou em 27,3% (1.439 eleitores). Foram contabilizados 28 votos em branco (0,73%) e 85 votos nulos (2,22%).

Leia mais: Nova mesa diretora, dia de decisão na Câmara dos Vereadores de BH

Em Minas Gerais, além de Divisa Alegre, sete outros municípios já realizaram nova votação para prefeito desde as eleições de 2020: Campestre e Espera Feliz (13 de junho), São Gonçalo do Sapucaí (4 de julho), Antônio Carlos e Ibertioga (1º de agosto), e Pedra do Anta (12 de setembro), todas no ano de 2021. Em 2022, Japaraíba (3 de abril).





As eleitoras e eleitores de Divisa Alegre que não compareceram às urnas neste domingo têm até 9 de fevereiro – 60 dias após as eleições – para justificarem sua ausência. A justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título, no sistema Justifica ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral.