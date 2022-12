Flávio Dino condena tentativa de invasão de bolsonaristas em Brasília

Ministro de Lula, Dino criticou manifestação bolsonarista nesta segunda-feira (12/12) (foto: EVARISTO SA / AFP)

Flávio Dino (PSB-MA), anunciado como ministro da Justiça e Segurança Público do novo governo, condenou os ataques de manifestantes bolsonaristas que tentaram invadir a sede da Polícia Federal, em Brasília, na noite desta segunda-feira (12/12).









“Inaceitáveis a depredação e a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em Brasília”, escreveu. “Ordens judiciais devem ser cumpridas pela Polícia Federal. Os que se considerarem prejudicados devem oferecer os recursos cabíveis, jamais praticar violência política", escreveu Dino pelo Twitter.





O ataque à sede da PF teria sido motivado pela prisão do Cacique Serere, que foi detido em frente ao Palácio da Alvorada. O indígena é evangélico e notório entre bolsonaristas desde o começo das manifestações no Quartel General do Exército da capital.





A Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal (STF) pediram a prisão temporária de dez dias de José Acácio Serere Xavante, nome de Tserere, por suposta prática de condutas ilícitas em “atos antidemocráticos”.