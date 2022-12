Autoridades do DF fecham Esplanada para conter apoiadores de Bolsonaro

Durante conflito causado por extremistas bolsonaristas, na noite desta segunda-feira (12/12), após prisão do cacique Serere Xavante, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) decidiu fechar o trânsito da Esplanada dos Ministérios e em outras vias do centro de Brasília. O grupo tentou invadir o edifício-sede da Polícia Federal (PF) na Asa Norte, mas a Polícia Militar do DF agiu para conter o ato.

Como medida preventiva, o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios, na Praça dos Três Poderes e em outras vias da região central está restrito até mudança de cenário, após avaliação de equipe técnica. A recomendação dos órgãos de trânsito é a de que os motoristas evitem o centro da cidade.

Em nota, a SSP-DF informa que as forças de segurança reforçaram a atuação, em toda área a central da capital, para controle de distúrbios civis, do trânsito e de eventuais incêndios. "Destacamos, por fim, que as imediações do hotel em que o presidente da República eleito está hospedado tem vigilância reforçada por equipes táticas e pela tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal", conclui a pasta.

Entenda o caso









O confronto começou após a Polícia Federal prender o cacique Serere Xavante, apoiador de Bolsonaro, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República e de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O cacique faz parte do grupo de indígenas que invadiu a sala de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília no último dia 2 de dezembro.





A reportagem esteve no local e flagrou um homem arrancando uma lixeira enquanto o confronto ocorria no fim da rua. De longe, era possível observar focos de incêndio em diversas vias no centro da capital. Em meio à confusão, três carros da Polícia Militar chegaram para conter a situação.





Em um dado momento, alguns manifestantes fecharam a Via N2 (em ligação com a W3) e tentaram impedir que os veículos seguissem no sentido Esplanada dos Ministérios. No fim da rua, é possível ver pontos com fogo e pneus no meio da pista.