Simone Tebet parabeniza Lula: 'Diplomação confirma resultado das urnas'

Tebet apoiou Lula no segundo turno das eleições e é coordenadora de Desenvolvimento Social e Combate à Fome da transição do novo governo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Convidada, mas ausente na diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que é coordenadora de Desenvolvimento Social e Combate à Fome da transição do novo governo, foi às redes sociais parabenizar o petista pela cerimônia ocorrida na tarde desta segunda-feira (12/12) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Tebet destacou que o recebimento do diploma é a oficialização do resultado das eleições, ocorridas de maneira democrática.





"Parabéns ao presidente eleito @lulaoficial e ao vice-presidente @geraldoalckmin pela diplomação hoje no @tsejusbr. Essa é a oficialização do resultado das urnas e da vontade soberana do povo brasileiro que escolheu seus representantes de forma democrática", escreveu a também ex-candidata à Presidência da República.





Segundo a assessoria, a senadora cumpre agenda no Mato Grosso do Sul e retorna apenas à noite. No primeiro turno, Tebet ficou em terceiro lugar no pleito presidencial, com 4,9 milhões de votos, atrás apenas de Lula e Bolsonaro. Já no segundo turno, apoiou Lula.





No último dia 1º, Tebet foi questionada sobre a possibilidade de ser cotada para assumir a pasta da qual participa no grupo de transição. Ela rebateu afirmando que "não está atrás de recompensa" e que se apresentou de forma voluntária para auxiliar o comitê temático.