Constantino sobre diplomação: 'Máfia simulando compromisso com democracia'

O comentarista Rodrigo Constantino usou as redes sociais para criticar a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cerimônia, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, aconteceu nesta segunda-feira (12/12), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.





Na publicação, Constantino se referiu às autoridades presentes na cerimônia usando o termo “máfia”.





“Uma máfia simulando seriedade e compromisso com a democracia. Mas uma máfia, nada mais que isso”, afirmou.

Além das presenças de Lula e Moraes, a solenidade contou com a participação de outros chefes de poderes, como a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), ministros e ex-ministros de tribunais superiores e representantes das Forças Armadas.





“Puxa-saco de presidente”





Rodrigo Constantino já manifestou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) em várias participações nos programas da Jovem Pan News. Em um deles chegou a abandonar um debate após ser chamado de “puxa-saco de presidente” , por um colega de emissora.





“Ao contrário de você, que é puxa-saco de presidente da República, eu não sou puxa-saco de ninguém”, disparou Leonardo Grandini.





“Continua o programa aí sem mim, não sou obrigado a ouvir isso não. Cansei”, afirmou Constantino, que logo desligou a comunicação durante o programa ao vivo.