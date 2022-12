Nikolas sobre Lula e Moraes: 'Se postar o que penso, me custará R$ 20 mil'

O parlamentar afirmou: 'Se eu postar o que penso, me custará 20 mil reais' (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes sociais para comentar a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorreu nesta segunda-feira (12/12), em Brasília. A cerimônia foi presidida pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Se eu postar o que penso, me custará 20 mil reais%u2026 pic.twitter.com/2VFPRbItbm %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 12, 2022





O valor é referente à multa diária de R$ 20 mil, imposta na decisão proferida por Moraes, que determinou a reativação das redes sociais de Nikolas e de outros três parlamentares , na quarta-feira (7/12).

Eles tiveram os perfis desativados após a divulgação de fake news sobre o processo eleitoral. Os conteúdos difundidos em novembro compartilhavam dados falsos sobre as urnas eletrônicas.





Embora o ministro tenha liberado as redes sociais dos parlamentares, manteve a exclusão das publicações. Além disso, fixou a multa diária caso os deputados voltem a divulgar informações falsas sobre o processo eleitoral.





'Tornozeleira virtual'





No dia seguinte (8/12), ao comentar a decisão de Moraes, Nikolas disse que não tinha o que "comemorar", pois teve a sua liberdade de expressão "roubada". Já sobre a multa diária de R$ 20 mil, o parlamentar afirmou que a medida é equivalente a uma "tornozeleira virtual"





"Depois de um mês silenciado, meu Twitter retorna. Um passo importante, mas longe de ser uma vitória. Comemorar o que, afinal? Um parlamentar receber o direito de...falar? Ainda somos reféns e temos a nossa liberdade de expressão tolhida. Caso publique algo que ataque a justiça eleitoral ou ao 'estado democrático de direito', recebo uma multa de 20 mil reais. É a tornozeleira virtual", escreveu.

Na publicação, Nikolas postou uma foto em que Lula aparece ao lado Moraes, da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco (PSD), e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), durante a diplomação . Na legenda, o parlamentar afirmou: “Se eu postar o que penso, me custará 20 mil reais.”