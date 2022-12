Moraes determina reativação das redes sociais de Nikolas e bolsonaristas

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou a reativação das redes sociais dos deputados federais eleitos Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO) e dos deputados Major Vitor Hugo (PL-GO) e Marcel Van Hattem (Novo-RS). A decisão foi proferida nessa quarta-feira (7/12).

As redes sociais dos parlamentares foram desativadas após a divulgação de fake news sobre o processo eleitoral. Os conteúdos difundidos em novembro compartilhava dados falsos sobre as urnas eletrônicas.Embora Moraes tenha liberado as redes sociais dos parlamentares, o ministro manteve a exclusão das publicações.O ministro fixou multa diária de R$ 20 mil caso os deputados voltem a divulgar informações falsas sobre o processo eleitoral.