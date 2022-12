Haddad se reúne com Guedes: "Foi uma conversa excelente, muito cordial"

Integrante do grupo técnico da transição na área econômica, Haddad disse ser responsável pela articulação política entre as duas equipes “Eu estou fazendo toda a interface política do GT com a equipe do ministro Paulo Guedes”, contou. Na avaliação do petista, é fundamental para a equipe do novo governo Lula construir uma “matriz de riscos” dos serviços essenciais ameaçados a partir do próximo ano. “Foi uma conversa foi muito importante, com esse tipo de conversa você garante que muitos projetos importantes tenham continuidade”, afirmou Haddad.Leia mais: Dono do BTG tenta reduzir resistência do mercado a Haddad na Fazenda