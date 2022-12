Lula e Alckmin: segurança é reforçada ao redor de hotel em Brasília

Hotel onde Lula (foto) e Alckmin estão hospedados tiveram segurança reforçada (foto: EVARISTO SA / AFP) A segurança ao redor do hotel onde o presidente e vice-presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) estão hospedados foi reforçada, na noite desta segunda-feira (12/12), para evitar ataques de manifestantes bolsonaristas. A equipe do petista chegou a cogitar retirar Lula e Alckmin do local de helicóptero.













“Atualizando as informações: o perímetro onde está o Presidente Lula e o vice-presidente Alckmin já foi isolado e está sob proteção da PM e da PF. Neste momento não há risco à integridade física do Presidente, do Vice e da delegação. Reforço: ninguém sairá impune!”, escreveu Randolfe no Twitter.





Entenda





O confronto começou após a Polícia Federal prender o cacique Serere Xavante, apoiador de Bolsonaro, após pedido da Procuradoria-Geral da República e de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O cacique faz parte do grupo de indígenas que invadiu a sala de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília no último dia 2 de dezembro.





A reportagem do Correio esteve no local e flagrou um homem arrancando uma lixeira enquanto o confronto ocorria no fim da rua. De longe, era possível observar focos de incêndio em diversas vias no centro da capital. Em meio à confusão, três carros da Polícia Militar chegaram para conter a situação.





Em um dado momento, alguns manifestantes fecharam a Via N2 (em ligação com a W3) e tentaram impedir que os veículos seguissem no sentido Esplanada dos Ministérios. No fim da rua, é possível ver pontos com fogo e pneus no meio da pista.