Ministro da Justiça sobre atos: 'Conter a violência, restabelecer a ordem'

Manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PL) ateiam fogo em veículos e ônibus em Brasília (foto: Reprodução/Twitter)

O Ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou em suas redes sociais que está em contato com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal buscando conter a violência e restabelecer a ordem após apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) tentarem invadir a sede da Polícia Federal e terem fechado vias.Os manifestantes que exigiam a liberdade do cacique Serere Xavante entraram em conflito com a Polícia Militar, que frustrou suas tentativas de ingressar na sede da PF. Inconformados, eles passaram a atear fogo em veículos e ônibus na capital federal.

"Desde o início das manifestações em Brasília, o Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, manteve estrito contato com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e com o governo do Distrito Federal, a fim de conter a violência, e restabelecer a ordem. Tudo será apurado e esclarecido. Situação normalizando no momento", escreveu Anderson Torres.

Leia mais: Bolsonaristas ateiam fogo em ônibus e quebram placas em Brasília

Desde o início das manifestações em Brasília, o @JusticaGovBR , por meio da @policiafederal, manteve estreito contato com a @secsegurancadf e com o @Gov_DF , a fim de conter a violência, e restabelecer a ordem. Tudo será apurado e esclarecido. Situação normalizando no momento. %u2014 Anderson Torres (@andersongtorres) December 13, 2022

Alguns manifestantes tentaram atirar um ônibus do alto de um viaduto. Outros quebraram sinalizações, como placas de trânsito e lixeiras, no centro da cidade.

Serere Xavante