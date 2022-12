Nikolas Ferreira e Duda Salabert projetam mandato em Brasília

BE

Em campos políticos oposto, parlamentares já travaram embates na Câmara Municipal de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press ) Atuais vereadores de Belo Horizonte, Nikolas Ferreira (PL) e Duda Salabert (PDT) traçaram as expectativas para mandato na Câmara dos Deputados antes da cerimônia de diplomação de candidatos eleitos por Minas Gerais, que acontece nesta segunda-feira (19/12), em Belo Horizonte. O deputado e a deputada federal mais votados no estado tomam posse em Brasília no ano que vem e serão colegas também na capital federal.









“O primeiro passo que a gente vai fazer é a gente levantar um debate sobre a importância de atualizar a legislação ambiental em Minas e no Brasil nesse cenário de crise climática e de crise hídrica. Acho que é o primeiro passo. Nós somos um mandato climático”, afirmou.





A deputada eleita ainda falou sobre a importância do evento de diplomação, que acontece na Sala Minas Gerais, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.”Nesse cenário que nós estamos vivendo, de esvaziamento do conteúdo democrático na sociedade brasileira, eventos como esse, que é um evento ritualístico para endossar a democracia e pôr fim a qualquer tipo de questionamento que poderia haver uma minoria acerca do processo eleitoral”.









Nikolas Ferreira, deputado mais votado do país, com cerca de 1,5 milhão de votos, também falou à imprensa antes da cerimônia e projetou um mandato de oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





“É claro que os nossos planos eram outros, a gente teria muito mais abertura para conseguir fazer por Minas e para o Brasil algo melhor, contudo acredito que agora a gente vai ter um papel mesmo de fazer uma posição inteligente e até onde eu posso fazer também uma oposição, não é? Eu até me atenho aqui a fazer esse tipo de críticas, afinal de contas, estou com uma tornozeleira virtual, onde caso eu fale algo contrário a Justiça Eleitoral ou o Estado Democrático de Direito, eu tomo uma multa de R$ 20 mil. Então essa é a Democracia, o deputado mais votado do Brasil, tem que medir suas palavras para falar de judiciário caso contrário ele é penalizado”, reclamou o parlamentar, que apoiou Jair Bolsonaro (PL) na disputa presidencial.





Nikolas Ferreira foi um dos apoiadores do atual presidente que foram suspensos das redes sociais após divulgar conteúdos antidemocráticos e informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. As contas do deputado federal eleito já foram restabelecidas





O deputado eleito seguiu sua agenda de críticas ao judiciário ao comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou o ‘Orçamento Secreto’ inconstitucional . Sem comentar especificamente o que pensa sobre o tema, Ferreira citou o piso da enfermagem para questionar a corte.





“O STF decide tudo hoje no Brasil. E quem sou eu para poder discordar? Então basicamente me atenho a fazer uma constatação da realidade. O STF tem decidido tudo hoje no nosso país. O piso de enfermagem,por exemplo, foi feito pelo congresso e aprovado e simplesmente o STF vai lá e barra”, afirmou.