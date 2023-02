Carlos Viana deixa o PL e se filia ao Podemos no dia da posse no Senado

Crlos Viana durante fala no Senado: o PL, com 12 senadores, começa o ano como a segunda maior bancada; PSD é a primeira (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O senador por Minas Gerais Carlos Viana deixou nesta quarta-feira (1/1) o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, e se filiou ao Podemos, conforme informações da Agência Senado.

Com as novas filiações de parlamentares desde as eleições do ano passado, o PSD será o maior partido da Casa no início desta nova legislatura, com 15 senadores. O PL, com 12, começa o ano como a segunda maior bancada.





Outras trocas também contribuíram para este cenário. Em dezembro, o senador por Minas Gerais Cleitinho Azevedo trocou o PSC pelo Republicanos. Em janeiro, dois senadores do Podemos passaram para o PSB: Flávio Arns (PR) e Jorge Kajuru (GO).