Michelle Bolsonaro vai ao Senado pedir votos para Rogério Marinho

Michelle Bolsonaro chega ao Senado Federal (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O mineiro tem o apoio da maioria dos partidos, incluindo o PT, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





A votação é secreta. Vence quem alcançar 41 votos. Caso nenhum candidato atinja o patamar, a eleição vai para 2º turno





A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está presente no Senado Federal para pedir votos para Rogério Marinho (PL-RN) para comandar a Casa. O ex-ministro do Desenvolvimento Regional do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concorre com o respaldo do PP e do Republicanos.Marinho vai enfrentar Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Eduardo Girão (Podemos-CE). Pacheco disputa a reeleição e é considerado favorito.