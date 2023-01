Senado: PP, PL e Republicanos formalizam apoio a Marinho

Marinho disputa eleição com Rodrigo Pacheco (PSD-MG) - atual presidente - e Eduardo Girão (Podemos-CE) (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Marinho foi ministro do Desenvolvimento Regional do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele disputa eleição com Rodrigo Pacheco (PSD-MG) – atual presidente – e Eduardo Girão (Podemos-CE).









"Precisamos fazer o contraponto, moderar a avidez daqueles que estão chegando ao governo e querem destruir o que foi feito em nome do Brasil. Temos a responsabilidade de fazer com que essa situação não se abata sobre nós. Nós defendemos valores, eles que nos inspiram. Não serei candidato contra ninguém, não serei presidente contra qualquer instituição", disse Rogério Marinho durante coletiva de imprensa.





A reunião ocorreu na sede do PL e contou com a presença dos presidentes das siglas, Valdemar Costa Neto (PL), Marcos Pereira (Republicanos) e Ciro Nogueira (PP). As lideranças do PL, Flávio Bolsonaro, e do PP, Tereza Cristina, também estiveram no evento.





O Congresso Nacional retoma os trabalhos na próxima semana e, no dia 1º de fevereiro, serão eleitos os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado.





Os partidos PP, Republicanos e PL anunciaram, neste sábado (28/1), apoio à candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) para presidente do Senado.