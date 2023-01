Lista de convidados da festa de posse de Lula está sob sigilo

A justificativa é que as informações que "podem colocar em risco a segurança do presidente e vice" (foto: Tânia Rego/Agência Brasil ) O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou em sigilo informações detalhadas sobre os nomes dos 3.500 convidados que participaram do coquetel oferecido no Itamaraty no dia da posse, ocorrida no dia 1.





O órgão informou ainda que "conforme amplamente veiculado, no evento deste ano verificou-se a visita do maior número de delegações estrangeiras desde os Jogos Olímpicos de 2016. Foram ao todo 73 comitivas estrangeiras, além de quase 80 representantes do Corpo Diplomático em Brasília".

A justificativa dada pelo Ministério das Relações Exteriores é semelhante a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que colocou ainda sob sigilo o cartão de vacina e testes de COVID-19.