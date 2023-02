Doze ministros de Lula tomam posse no Congresso Nacional

Ministros de Lula tomam posse no Congresso Nacional (foto: Sergio Lima /AFP)

Doze ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomaram posse, nesta quarta-feira (1/2), no Congresso Nacional. Para serem empossados, os ministros eleitos como parlamentares pediram exoneração temporária dos seus cargos, que precisa ser publicada no Diário Oficial da União (DOU).