Cleitinho toma posse como senador por MG: 'Pela família, pelo meu Brasil'

Cleitinho Azevedo ao tomar posse: 'Pela família, pelo meu Brasil, pela minha Minas Gerais, assim o prometo' (foto: Reprodução/YouTube TV Senado) Cleitinho (Republicanos-MG) tomou posse na tarde desta quarta-feira (1/2) como senador por Minas Gerais pelos próximos oito anos. Ele foi eleito em 2 de outubro de 2022, ao receber 4.268.193 votos (41,52% dos votos válidos) nas eleições gerais.









Na disputa, o então deputado estadual mineiro Cleitinho teve como principais rivais Alexandre Silveira (PSD-MG) e Marcelo Aro (PP-MG). Silveira, que tentava reeleição, aliou-se com Alexandre Kalil (PSD), candidato derrotado ao Governo de Minas, e Lula (PT), eleito presidente da República. Silveira, que teve 35,79% dos votos válidos, acabou escolhido como ministro de Minas e Energia.





Já o então deputado federal Marcelo Aro fechou parceria com o governador reeleito em primeiro turno Romeu Zema (Novo). O ex-deputado conseguiu 19,70% dos votos válidos.





Já Cleitinho se aliou com o então presidente, Jair Bolsonaro (PL). No segundo turno da eleição presidencial, Zema se juntou a ele no apoio a Bolsonaro, que acabou perdendo a disputa para Lula.





Cleitinho foi vereador de Divinópolis, cidade da Região Centro-Oeste de Minas, entre 2017 e 2018. No ano seguinte, ele assumiu como deputado estadual, cargo que ocupou até 2022.