Arthur Lira confirma favoritismo e é reeleito presidente da Câmara

Arthur Lira durante discurso antes da votação na Câmara dos Deputados (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) confirmou favoritismo e foi reeleito na tarde desta quarta-feira (1/2) presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2023-2024. Ele venceu Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Chico Alencar (Psol-RJ) com 464 votos dos 513 parlamentares - precisava da maioria simples, 257.









"Nunca fiz críticas ao presidente Lula, nem pessoais, nem políticas. Eu as rebatia quando vinham críticas a respeito do Orçamento. Eu fazia isso de maneira muito clara. Nada na política interfere. No meu ponto de vista, eu não deixo que os problemas locais de Alagoas interfiram no discernimento do que é melhor para o país e para os partidos", garantiu Lira, em entrevista à GloboNews. "A relação com Lula é tranquila, é amistosa", emendou.





Arthur Lira, de 53 anos, tem longa carreira política. Ele foi vereador de Maceió, capital de Alagoas, entre 1993 e 1998, deputado estadual de Alagoas de 1999 a 2010 e, desde 2011, é deputado federal.