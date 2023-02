Estreia na Câmara: o que disseram os deputados mineiros na posse

Nikolas Ferreira, Duda Salabert, Pedro Aihara e Célia Xakriaba estreiam na Câmara dos Deputados (foto: Redes Sociais/Reprodução) Tomaram posse, nesta quarta-feira (1/2), os estreantes mineiros na Câmara dos Deputados. Entre agradecimentos por votos, os novos parlamentares usaram as redes sociais para compartilhar a chegada em Brasília e pautar novos desafios para os próximos quatro anos.





Dos 53 deputados federais por Minas Gerais, 37 foram reeleitos e 15 cadeiras serão ocupadas por novos integrantes, além de um ex-deputado que retorna à Casa, Luiz Fernando (PSD).









Já Duda Salabert (PDT), primeira deputada travesti de Minas Gerais, comemorou sua vitória. “Vai ter travesti, professora e ambientalista no Congresso Nacional”, disse.

Rafael Simões (União) agradeceu o voto de confiança que os mineiros deram a ele para exercer o mandato. “Vocês podem ter certeza que continuarei lutando para melhorar a vida da nossa população e, principalmente, levar uma saúde de qualidade para todos.”





Célia Xakriabá (PSOL) relembrou a importância da participação indigena no Congresso Nacional. “E a bancada do cocar tomou posse. É um orgulho enorme entrar nesse espaço com meu cocar, mas com a certeza de carregar milhares de outros. A luta agora também está do lado de dentro. Minas Gerais hoje fez história e a primeira depurada indígena do Estado toma posse!".





Bruno Farias (Avante), que era presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN-MG), falou sobre a vitória da categoria com a chegada dele ao Congresso Nacional. “Assumo esta cadeira no parlamento e assumo também um compromisso de representar, sem descanso, a enfermagem e nossa Minas Gerais. Respeito, diálogo e luta! Vamos juntos desenhar esta nova história!.”





O ex-porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), Pedro Aihara (Patriota), disse que chega a Brasília com “coração aberto e princípios firmes”. “Muito obrigado a você que contribuiu para o êxito dessa jornada. No final das contas, a vida é sobre pessoas e o legado que a gente quer deixar. E você faz parte disso.”





Dandara (PT) disse querer “virar a mesa do poder”. “Seguimos tentando virar essa mesa machista, racista, conservadora e elitizada, agora com ainda mais força e com cada vez mais gente junto com a gente, porque só faz sentido se for assim”, disse a deputada.





Miguel Ângelo (PT) contou sobre a experiência de chegar ao Plenário. O deputado mineiro disse ter se emocionado e se sentido orgulhoso pela sua vitória. No seu agradecimento, ele contou aos eleitores que será pai. “Todo dia é dia de praticar e sentir gratidão.”





O bolsonarista Mauricio do Vôlei (PL) postou uma foto com a bancada apoiadora do ex-presidente. “E essa oposição, pesada ou muito pesada?”, brincou.





Primeira-dama de Uberlândia e agora deputada federal, Ana Paula Junqueira Leão (PP) disse que gostaria de “contribuir para um futuro melhor”. A mineira postou uma foto ao lado da Bancada Feminina da Câmara. “Mulheres fortes e guerreiras”, disse. “Independente de ideologias, partidos ou pautas, desejo sucesso e ótimo mandato a todas. Bora trabalhar, mulherada!”, seguiu.





Ana Pimentel (PT) agradeceu os votos que recebeu. “Hoje é um dia muito importante e especial para mim e para todos e todas que concretizaram esse mandato. Contem comigo para representar vocês! Vamos fazer valer cada voto!”, escreveu.





Ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), a deputada Nely Aquino (Podemos) disse estar contente por ir para Brasília. “Por aqui já está quase tudo em ordem. Nosso Gabinete já está prontinho para trabalharmos muito!".





Samuel Viana (PL) prometeu “manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”.





Já Ione Barbosa (Avante) afirmou que sua posse marca o início oficial de uma trajetória de muito trabalho por Minas Gerais e pelo Brasil. “Agradeço a Deus e a cada uma das 52.630 pessoas que permitiram esse momento tão especial na minha vida.”





Por fim, Rosângela Reis (PL) chegou ao Plenário acompanhada de familiares. “Ao lado de minha família cheguei ao Congresso para tomar posse como Deputada Federal. Quero agradecer a Deus, aos meus familiares e aos meus eleitores que me permitiram chegar até aqui”.





Senado

No Senado, o estreante Cleitinho (Republicanos) tomou posse da terceira cadeira mineira. Ele foi eleito em 2 de outubro de 2022 ao receber 4.268.193 votos (41,52% dos votos válidos) nas eleições gerais.



No compromisso dos empossados, Cleitinho jurou honrar os familiares, o Brasil e Minas. "Pela família, pelo meu Brasil, pela minha Minas Gerais, assim o prometo", afirmou, na primeira reunião preparatória do Senado, que também contou com a posse de 27 novos senadores - são 81 ao total.





