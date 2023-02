Lira após reeleição: 'É hora de desinflamar o Brasil'

“É hora de desinflamar o Brasil. Distensionar as relações. E os poderes da República, pilares da nossa democracia, devem dar exemplo. É hora de ver cada um no seu quadrado constitucional, para voltarmos a ver os Poderes articulando, interagindo com a clareza exata de onde termina o espaço de um e começa o do outro”, disse Lira, em pronunciamento após ser reeleito.