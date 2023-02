Senador Marcos Do Val diz que mostrou à PF mensagens trocadas com Silveira

Após depoimento de cerca de 3h30 de duração na sede da Polícia Federal, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou à imprensa que apresentou aos agentes todas as informações contidas no celular, incluindo ligações e mensagens de texto recebidas do então deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). O senador foi ouvido como testemunha no inquérito que investiga os atos terroristas do dia 8 de janeiro.





Em seu depoimento, o senador disse que "foi um excesso" ter afirmado na live, durante a madrugada desta quinta-feira (2/2), que foi coagido a participar de um golpe de estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro . Do Val disse ter recebido enxurrada de mensagens de bolsonaristas que o chamavam de 'traidor'. "Você chega num nível de irritabilidade gigantesca. Foi um desabafo", disse.





Do Val comentou, ainda, que procurou no dia seguinte o ministro Alexandre de Moraes com o intuito de "se blindar", uma vez que é o magistrado quem conduz os inquéritos de Silveira.

"Eu fiz contato com o ministro que prontamente me recebeu e perguntei a ele o que que ele achava, se eu deveria ir nessa reunião ou não e aí ele disse: vai, é importante, informações são sempre importantes", relatou. Segundo o senador, estavam na reunião apenas ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Silveira.









Sobre o silêncio de Bolsonaro na reunião, Do Val disse que não causa estranhamento. "Quando se está em reunião com um grupo de inteligência, é normal maneirar no que se fala, porque um acha que o outro está gravando", explicou.





A respeito da prisão de Silveira, também nesta quinta-feira , Do Val disse que está "no lugar que deveria estar". "Daniel que estava provocando essa situação, eu acho que hoje ele está no lugar que ele deveria estar e não deve sair de lá".





Entenda o caso

Depoimento de Marcos do Val durou mais de 3h (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press) Após receber a proposta de Silveira, Do Val disse ter pedido dois dias para retornar com uma respostas, e que imediatamente denunciou às autoridades competentes o caso.

Em seguida, do Val anunciou, por meio das redes sociais, que iria renunciar definitivamente ao cargo de Senador. Mais tarde, o parlamentar voltou atrás e disse que irá manter o cargo . "Iria prejudicar muita gente", afirmou.