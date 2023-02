Do Val confirma que Bolsonaro não interferiu em conversa sobre golpe

Do Val confirmou que Bolsonaro sabia sobre tentativa de golpe (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) O senador Marcos Do Val (Podemos-ES) confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escutou toda conversa e não se manifestou contra quando o ex-deputado Daniel Silveira (sem partido) propôs uma tentativa de golpe.





“Na hora, eu fiquei assim, se ele tá tranquilo… o GSI deve tá gravando. E ele ficou só ouvindo. Meio assim: ‘Se o Duval aceitar, eu aceito’. Como ele estava em silêncio e eu nunca tive liberdade com ele… eu desconfiei”, disse o senador durante entrevista na GloboNews.

Do Val também não soube dizer se a reunião que fez com o ex-presidente foi no Palácio do Alvorada ou na Granja do Torto.