Marcos do Val sobre plano de golpe: 'Fiquei muito assustado'

Marcos do Val denunciou ao ministro do STF todo o plano de golpe (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)



O senador Marcos do Val disse que ficou "assustado" com a tentativa de um suposto golpe de estado planejado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-deputado Daniel Silveira. O parlamentar disse que não sabe porque foi incluído no plano, mas cogita que tenha sido por conta da sua relação com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).









"Com essa gravação, o presidente iria derrubar a eleição, dizer que ela foi fraudada, prender o Alexandre de Moraes, impedir a posse do Lula e seguir presidente da República. Fiquei muito assustado com o que ouvi", disse.





"Na hora, eu disse que aquilo era ilegal. Que gravações sem autorização judicial poderiam configurar crime. Nunca compactuei com atos radicais ou extremistas", completou.





Para o senador, a ação poderia colocar o Brasil em "isolamento mundial" e "provocaria uma grave crise econômica, traria mais miséria e pobreza".

Ideia surgiu de Silveira

O senador alega que ficou assustado pois nunca defendeu um golpe. Para ele, a ideia foi instigada por Daniel Silveira.





"Sei que o Daniel troca muita informação com o presidente, e talvez isso tenha influenciado de alguma maneira o que aconteceu. O Daniel disse que eu ia salvar o Brasil e o presidente repetiu. O Daniel estava lá instigando e o presidente comprou a ideia. Não consigo imaginar alguém vindo ao meu gabinete para tratar de um assunto desse. Uma coisa meio irracional", disse.

Qual a participação de Marcos do Val?

Apesar de não ter aceitado participar da ação, ele acredita que foi escolhido por conta da sua proximidade com o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com os relatos do senador, apenas cinco pessoas sabiam do plano.





"Muita gente sabe que tenho uma ligação com o ministro Alexandre de Moraes. Quando ele foi secretário de Segurança de São Paulo e o Geraldo Alckmin era governador, fui contratado para dar treinamento para a polícia paulista. Não somos íntimos, mas temos um excelente relacionamento. Por isso - e também por dever cívico e de consciência -, relatei a ele o que estava acontecendo. Era a coisa certa a ser feita", finalizou.