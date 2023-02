Silveira, preso pela PF, participou do plano de golpe, afirma revista Veja

Deputado bolsonarista foi preso pela PF na manhã desta quinta-feira (foto: Reprodução/Facebook) O ex-deputado Daniel Silveira, preso pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira (2/2), participou do plano de golpe de estado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com uma denúncia feita pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES), Silveira ficou responsável por convencer o parlamentar a participar da tentativa de golpe.









Silveira esteve presente na reunião em que Bolsonaro planejou a gravação e também trocou mensagens com o senador Marcos do Val, com o objetivo de convencê-lo a participar da ideia.





Silveira acreditava que o senador Marcos do Val era alguém de confiança e seria capaz de participar da ideia que "salvaria o Brasil", isso porque ele conhece o ministro há mais de uma década.

De acordo Do Val, Daniel "instigou" Bolsonaro. "Daniel disse que eu ia salvar o Brasil e o presidente repetiu. O Daniel estava lá instigando e o presidente comprou a ideia", disse.





Apesar da tentativa, Marcos do Val denunciou o plano de Bolsonaro de tentar prender o ministro Alexandre de Moraes.

Preso

ex-deputado bolsonarista foi preso hoje pela PF. A prisão foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal porque o ex-parlamentar descumpriu medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes.