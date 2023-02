Padilha sobre vitória de Pacheco: 'Ambiente para dialogarmos com oposição'

Padilha diz que vitória de Pacheco abre diálogo com a oposição (foto: Evaristo Sa/AFP) O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou, nessa quarta-feira(1°/2), que a vitória do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à Presidência do Senado cria "um ambiente de diálogo inclusive com setores da oposição". O ministro declarou ainda que "acabou a era de conflito entre governo e Congresso".

Leia: Michelle vai ao Senado fazer campanha para Marinho e sai derrotada

"Ambiente positivo, inclusive, para dialogarmos com quem foi derrotado para que a gente possa avançar", acrescentou.





Padilha disse ainda que a vitória não foi uma surpresa, e que o governo federal não interferiu em nenhum momento nas eleições do Senado ou na Câmara, apenas acompanhou. "Aliás, a era de conflito entre governo e Congresso, de guerra entre governo e Congresso, de tentativas de intervenção do governo no Congresso acabou", frisou.