Gustavo Valadares vai ser o líder do governo Zema na Assembleia Legislativa

Gustavo Valadares (foto), o novo líder de Zema na Assembleia de Minas (foto: Henrique Chendes/ALMG)

O deputado estadual Gustavo Valadares (PMN) vai ser o líder do governo de Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A indicação de Valadares foi oficializada nesta quinta-feira (2/2), na abertura da primeira sessão plenária deste ano.



Gustavo Valadares vai substituir Roberto Andrade (Patriota) no posto.





Governo busca formar base ampla de apoio

O parlamentar do PMN já havia sido o líder de Zema durante parte do primeiro mandato - ocupou o posto entre o início de 2021 e o começo do ano passado. Ex-filiado ao PSDB, Valadares está no quinto mandato. Nos bastidores, ele é tido como um deputado hábil nas articulações com os colegas e de bom trânsito com parlamentares de outras correntes políticas.O líder do governo é o responsável por buscar, junto aos colegas, o ambiente necessário para a aprovação de pautas desejadas pelo Executivo. Valadares vai trabalhar em conjunto com Igor Eto, secretário de Estado de Governo.O núcleo de articulação política de Zema busca construir uma ampla coalizão de partidos para dar sustentação ao governo. Além do Novo, legendas que orbitam ao redor do Palácio Tiradentes, como PP, Patriota, PMN, Republicanos, Podemos e Solidariedade, devem formar um bloco parlamentar situacionista. O PSD, embora abrigue Alexandre Kalil, rival político do governador, também deve compor o grupo.Um outro bloco, de parlamentares independentes em relação ao governo, também deve contemplar políticos simpáticos à Zema. Os nove deputados do PL, partido que apoia o governador, serão alocados nessa composição. Do outro lado, na oposição, vão estar PT, PCdoB, PV, Psol e Rede.Na sessão de hoje, o primeiro a utilizar o microfone foi Grego da Fundação (PMN). Um dos 25 novatos, ele pregou a união entre os 77 eleitos para esta legislatura."Tenho muita facilidade em ouvir. Aceito os conselhos, especialmente dos mais velhos e dos que me querem bem. Vou procurar desenvolver com vocês uma relação de convivência de mão dupla, respeitosa, generosa, amiga, leal e fiel", projetou.