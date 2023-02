Moraes sobre suposto plano de golpe: 'Operação tabajara'

Ministro Alexandre de Moraes comentou, pela primeira vez, plano de golpe de estado que incluía a sua prisão (foto: Nelson Jr/STF/Reprodução) TV Globo. De acordo com as informações concedidas pelo senador, a ação incluía a prisão do magistrado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), chamou o plano de golpe de estado, revelado ontem a público pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES), de "operação tabajara", referência a empresa fictícia 'Organizações Tabajara ', criada pelo programa Casseta e Planeta da. De acordo com as informações concedidas pelo senador, a ação incluía a prisão do magistrado.

Leia tamém: Bolsonaro pediu a Marcos do Val para gravar Moraes, diz revista





A declaração do ministro foi dada durante a palestra 'Brazil Conference', do Lide, em Lisboa. Ele participa da conferência remotamente.









"O que ele disse foi que o [ex] deputado Daniel Silveira o teria procurado e que teria participado de uma reunião com o então presidente da República e a ideia genial que tiveram foi colocar uma escuta para que o senador me gravasse e, a partir dessa gravação, pudessem solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos", disse Moraes.





De acordo com Marcos do Val, o intuito era gravar uma fala "comprometedora" do ministro de que ele teria interferido nas eleições. Com isso, Bolsonaro conseguiria, supostamente, anular o resultado das eleições





Moraes disse que Do Val afirmou que se tratava de uma questão de "inteligência", e que não estava disposto a tornar a declaração oficial. "É essa exatamente a operação tabajara que mostra o ridículo a que chegamos na tentativa de um golpe de Estado no Brasil", afirmou.





Versões diferentes













Em uma nova versão, ele ainda diz que encontrou o ministro Alexandre de Moraes antes do encontro com o então presidente Jair Bolsonaro para planejar o suposto golpe.





Moraes nega que o encontro tenha acontecido. Ele disse que conversou com o senador apenas no dia 9 de dezembro, no Salão Branco do STF.