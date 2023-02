Do Val quer depor ao lado do ministro Alexandre de Moraes

Depoimento está marcado para acontecer às 17h desta quinta-feira (2/1) (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)





Durante a entrevista, Do Val confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escutou toda conversa e não se manifestou contra quando o ex-deputado Daniel Silveira (sem partido) propôs uma tentativa de golpe.





“Na hora, eu fiquei assim, se ele tá tranquilo… o GSI deve tá gravando. E ele ficou só ouvindo. Meio assim: ‘Se o Duval aceitar, eu aceito’. Como ele estava em silêncio e eu nunca tive liberdade com ele… eu desconfiei”, afirmou.





Do Val também não soube dizer se a reunião que fez com o ex-presidente foi no Palácio do Alvorada ou na Granja do Torto.





O Palácio do Alvorada é a moradia oficial do presidente da República. Já a Granja do Torto, é a residência oficial do vice-presidente, mas, durante o governo Bolsonaro, era ocupada pelo ex-ministro da Economia Paulo Guedes.



Golpe de Estado



Bolsonaro pediu a Marcos do Val para gravar Moraes, diz revista

Em entrevista à revista Veja, do Val contou que foi escolhido pela sua proximidade com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, o objetivo era gravar conversas na tentativa de flagrar alguma fala "comprometedora" de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de que teria interferido nas eleições. Com isso, Bolsonaro conseguiria, supostamente, anular o resultado das eleições.

Ideia surgiu de Silveira O senador alega que ficou assustado, pois nunca defendeu um golpe. Para ele, a ideia foi instigada por Daniel Silveira.

"Sei que o Daniel troca muita informação com o presidente, e talvez isso tenha influenciado de alguma maneira o que aconteceu. O Daniel disse que eu ia salvar o Brasil e o presidente repetiu. O Daniel estava lá instigando e o presidente comprou a ideia. Não consigo imaginar alguém vindo ao meu gabinete para tratar de um assunto desse. Uma coisa meio irracional", disse. Qual a participação de Marcos do Val? Apesar de não ter aceitado participar da ação, ele acredita que foi escolhido por conta da sua proximidade com o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com os relatos do senador, apenas cinco pessoas sabiam do plano.

"Muita gente sabe que tenho uma ligação com o ministro Alexandre de Moraes. Quando ele foi secretário de Segurança de São Paulo, e o Geraldo Alckmin era governador, fui contratado para dar treinamento para a polícia paulista. Não somos íntimos, mas temos um excelente relacionamento. Por isso - e também por dever cívico e de consciência -, relatei a ele o que estava acontecendo. Era a coisa certa a ser feita", finalizou.



