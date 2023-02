Do Val: 'Na próxima, eu vou chegar no Lula'

Questionado pela Globo News sobre o motivo pelo qual ele fez as denúncias apenas neste instante, o parlamentar declarou: “Estou fazendo um movimento que eu vou chegar no Lula. Na próxima, eu vou chegar no Lula”.

Do Val quer depor ao lado do ministro Alexandre de Moraes

Durante a entrevista, Do Val confirmou que Bolsonaro escutou toda a conversa e não se manifestou contra quando Silveira propôs um golpe de Estado.





“Na hora, eu fiquei assim, se ele tá tranquilo… o GSI deve tá gravando. E ele ficou só ouvindo. Meio assim: ‘Se o Duval aceitar, eu aceito’. Como ele estava em silêncio e eu nunca tive liberdade com ele… eu desconfiei”, afirmou.





Do Val também não soube dizer se a reunião que fez com o ex-presidente teria ocorrido no Palácio do Alvorada ou na Granja do Torto.





O Palácio do Alvorada é a moradia oficial do presidente da República. Já a Granja do Torto, é a residência oficial do vice-presidente, mas, durante o governo Bolsonaro, era ocupada pelo ex-ministro da Economia Paulo Guedes.