PF cumpre mais 3 mandados de prisão contra suspeitos de atos golpistas

Mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram determinados pelo STF (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta sexta-feira (3/2), três mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão em seis estados. O objetivo da operação é identificar participantes, financiadores ou apoiadores os atos terroristas que levaram à depredação do Congresso Nacional, em Brasília, no dia 8 de janeiro.





Esta é a quarta fase da Operação Lesa Pátria, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia: Homem ateia fogo no próprio corpo para protestar contra Alexandre de Moraes









"Os fatos investigados constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido", explicou a PF.





Os inquéritos que investigam os suspeitos estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Suspeito de Goiás

Um dos alvos de mandado de prisão é Lucimário Benedito Camargo, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Rio Verde (GO). Mário Furacão, como é conhecido, gravou um vídeo durante a invasão do Palácio do Planalto.





Nele, o empresário afirma que "o povo não vai deixar ladrão governar o mais, nem narcotraficante e muito menos comunista". "O povo brasileiro subindo a rampa, entrando no Palácio cada vez mais e os soldados tacando bomba no povo, esses covardes", diz ele em outro trecho da gravação.





(Com informações da Folhapress)