Homem ateia fogo no próprio corpo para protestar contra Alexandre de Moraes

Ao atear fogo sob o próprio corpo, o homem gritou "morte ao Xandão", de acordo com testemunhas que estavam próximas (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



A manifestação aconteceu na última terça-feira (31/01), no gramado do canteiro central da Esplanada dos Ministérios, no Distrito Federal (DF).



Junto a ele, foram encontradas imagens do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, e do alemão Johann Georg Elser, que ficou conhecido por sua tentativa de assassinar Adolf Hitler.



Além disso, as imagens foram marcadas com a frase "Perdeu, mané", dita pelo ministro do STF, Luís Roberto Barroso, ao ser hostilizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos Estados Unidos, ao final de 2022.