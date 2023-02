Randolfe: 'Acusação de senador era o que faltava para indiciar Bolsonaro'

Randolfe Rodrigues é líder do governo do presidente Lula (PT) no Congresso Nacional (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)



Leia: Bolsonaro pediu a Marcos do Val para gravar Moraes, diz revista O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) classificou como "muito grave" a acusação feita pelo senador bolsonarista Marcos do Val (Podemos-ES) de que Jair Bolsonaro (PL) o teria coagido para aplicar um golpe de estado, e afirmou que isso era o que faltava para indiciar o ex-presidente "por atentar contra o Estado".





O QUE MARCOS DO VAL FALOU?

Em vídeo nas redes sociais, o senador, um dos principais aliados de Jair Bolsonaro no Congresso, afirmou que, após a derrota, o ex-presidente arquitetou uma forma de dar um golpe para continuar no poder;

A tentativa de ruptura institucional teria partido de Bolsonaro e do então deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) durante uma reunião m 9 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada;

Do Val afirma que denunciou a trama e alertou o ministro do STF Alexandre de Moraes, uma das vítimas da suposta artimanha bolsonarista;

A ideia era que alguém da confiança de Bolsonaro se aproximasse de Moraes para captar algo comprometedor para prender o ministro e impedir a posse de Lula;

O senador entregou a revista Veja mensagens que comprovariam suas acusações;

Segundo a revista, Do Val chamou a estratégia de "uma ação esdrúxula, imoral e até criminal;







Após as revelações, Marcos do Val sinalizou que pretende se afastar de suas funções como senador da República.





Segundo o senador, ele chegou a sofrer um princípio de infarto e os ataques que ele tem sofrido afetam também seus parentes.





Marcos do Val foi eleito em 2018, com 24,08% dos votos capixabas. Na época, o então candidato do PPS (hoje Cidadania) ficou em segundo lugar, derrotando Magno Malta (PL), aliado de Jair Bolsonaro no Espírito Santo.