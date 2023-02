Bolsonaro nos EUA: 'Como presidente, consegui despertar muita coisa'

Bolsonaro participou de evento nos Estados Unidos nesta sexta-feira (3/2) (foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (3/2) que seu governo "despertou muita coisa no Brasil". A fala foi proferida durante o evento Power of the People (Poder para o Povo), promovido pelo grupo de extrema-direita Turning Point."Creio que ao longo desses quatro anos meus como presidente da República, conseguimos despertar muita coisa no Brasil", afirmou Bolsonaro para uma plateia com forte presença de brasileiros.

Em seguida, ele passou a listar algumas dessas coisas, como "patriotismo, respeito à família, a propriedade privada, o legítimo direito à defesa e botar na cabeça de muita gente que tem coisa mais importante que nossa própria vida, que é a nossa liberdade".Esta é a primeira palestra remunerada do ex-presidente. Apesar de ter deixado o cargo em 1º de janeiro deste ano, ele foi apresentado no evento como presidente do Brasil.O atual chefe do Executivo é Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu Bolsonaro nas eleições de 2022. Ele já havia sido presidente de 2003 a 2010.