Sigilo sobre cartão de vacinação de Bolsonaro é um dos que devem cair

Cartão de vacinação do ex-presidente está sob sigilo de 100 anos (foto: AFP/REPRODUÇÃO)

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho, informou nesta sexta-feira (3) que o órgão vai analisar se derruba os sigilos impostos pelo governo Jair Bolsonaro (PL). Entre eles, o do cartão de vacinação do ex-presidente.Durante a pandemia de COVID-19, Bolsonaro foi contra a vacinação. Para ele, como o a vacina estava ainda em estudo, ela não deveria ser tomada mesmo com a recomendação da Anvisa.O ex-presidente chegou a dizer que não iria se vacinar, contrariando as orientações de especialistas e de entidades médicas.