CGU vai retirar sigilo sobre processo de Pazuello, afirma jornal

O ministro Vinícius de Carvalho convocou uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (3/2), às 10h. Segundo a convocação, Carvalho vai "apresentar o resultado da revisão das regras de sigilo de documentos e informações da Administração Pública federal".

A Controladoria Geral da União (CGU) vai retirar o sigilo no processo administrativo contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello (PL-RJ) - agora deputado federal. A reavaliação dos sigilos de 100 anos impostos pelo governo do ex-presidente jair Bolsonaro (PL) foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu primeiro dia de mandato.





Até então, o que havia sido divulgado foi um único documento liberado pelo Exército, divulgado pelo Estadão, que se trata de um extrato do processo onde diz que o caso foi aberto e encerrado com absolvição do general.



“Em face dos fatos em questão, foi feita a apresentação de Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD), no dia 24 de maio de 2021, conforme previsto no item 4 do Anexo IV do RDE”, diz um trecho do documento.





Ao final, o documento diz: “Ato continuo, na data de 27 de maio de 2021, o Comandante do Exército recebeu as justificativas/razões de defesa apresentadas pelo Oficial-General, referente ao FATD”.





Agora, com a decisão da CGU de retirar o sigilo do processo, serão apresentados 14 enunciados de acordo com o Estadão. Se trata de textos técnicos dos auditores da Controladoria, que poderá analisar todos os pedidos da Lei de Acesso à Informação (LAI) sobre os processos disciplinares da conduta de militares de qualquer patente.





“Segundo o enunciado da CGU, esses documentos devem ter o mesmo tratamento que é dado às sindicâncias abertas contra servidores civis. De maio de 2012, quando a lei de acesso entrou em vigor, até 2021, era possível consultar qualquer processo disciplinar já concluído. Os documentos só permaneciam em sigilo enquanto a apuração estivesse em andamento”, informa o Estadão.