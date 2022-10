Lula sobre ex-ministro da Saúde: 'Vamos colocar o Pazuello na cadeia'

Durante seu discurso na caminhada “Brasil da Esperança”, em Maceió, o petista elogiou o trabalho feito por Renan Calheiros (MDB), relator da comissão que investigou a conduta do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula apontou que quer quebrar os sigilos de 100 anos impostos pelo atual chefe do Executivo.

Quando descobrir o “segredo” guardado, e em conjunto com o relatório da CPI, afirmou que colocará Pazuello "atrás das grades". “ O trabalho do Renan Calheiros como relator da CPI da COVID foi uma obra-prima . É com esse relatório que a gente vai colocar Pazuello na cadeia, e com a quebra de sigilo de 100 anos do Bolsonaro que nós vamos mostrar quem está sendo honesto no Brasil”, afirmou Lula.