No Recife, Bolsonaro diz que Lula vai voltar para a cadeia

“Vocês sabem que no próximo dia 30 temos um encontro com as urnas. De um lado, um presidente que é pelo livre mercado. Do outro lado, um presidente que é pelo Estado, opressor, corrupto. Do lado de cá, tem um presidente que preserva a vida desde a sua concepção”, apontou, ao som de apoiadores que entoaram “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.

"Lula, ladrão, seu lugar é na prisão", gritavam apoiadores do presidente que ouviam seu discurso na capital de Pernambuco (foto: Reprodução / Redes Sociais)

Bolsonaro também voltou a defender pautas conservadoras: “Nós, do lado de cá, preservamos a vida desde a sua concepção. Do lado de lá, defende o aborto. Do lado de cá, somos contra a ideologia de gênero. Ninguém aqui que é pai ou mãe pode admitir que a sua filha de seis, sete, oito ou 10 anos de idade, ao entrar no banheiro da escola, encontre um marmanjo usando o mesmo banheiro”.









Voto e analfabetismo

Na semana passada, o presidente voltou a relacionar o melhor desempenho de Lula no primeiro turno das eleições no Nordeste ao analfabetismo na região.





“Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo. Por isso que o Nordeste está atrás de quase todos os índices levando em conta os outros estados. Porque sempre a esquerda dominou”, disse na ocasião.

“É verdade, é verdade. Vocês viram nas urnas como foi o voto do ladrão. Se dependesse do voto apenas dos prisioneiros do Brasil, ele teria ganho disparado no primeiro turno. Ele vai voltar para a cadeia, sim, lugar de ladrão é na cadeia. Teve a sua chance de mostrar para o Brasil e para o mundo como seria a administração do país sem corrupção, optou pelo caminho errado. Não vai ganhar no dia 30 de outubro”, bradou de cima de um carro de som.“Lula venceu em nove dos dez estados com maior taxa de analfabetismo. Vocês sabem quais são os estados? Estão no nosso Nordeste. Não é só a taxa analfabetismo alta o mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores nas regiões, porque esses estados no Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT”, alegou.