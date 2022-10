Lula volta a BH pela segunda vez em 12 dias na reta final da campanha

Desempenho de Lula em Minas e BH

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará de volta a Minas Gerais na sexta-feira da próxima semana (21/10) com agenda focada no interior, conforme apuração do. No sábado (22/10), o candidato à presidência da República passará novamente por Belo Horizonte e Região Metropolitana para um encontro com apoiadores.O petista fez o primeiro ato de campanha após o 1° turno das eleições na capital mineira no último domingo (9/10). A caminhada saiu da Praça da Liberdade e terminou com o discurso do ex-presidente na Praça Tiradentes. No evento, Lula prometeu voltar a Minas outra vez antes do 2° turno Segundo fontes ouvidas pelo EM, ele cumprirá a promessa, passando primeiramente pelo interior de Minas (sem confirmação da cidade até o momento) e depois por BH.