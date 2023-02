Autor de postagem de ódio contra Bolsonaro poderá pagar multa de R$ 20 mil

MPF poderá arquivar o caso (foto: Divulgação/MPF)

Para evitar um processo judicial, o Ministério Público Federal (MPF) propôs ao homem que fez uma postagem que incitaria ataque contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o pagamento de uma multa no valor de R$ 20 mil. A tentativa de acordo foi enviada para mais seis pessoas envolvidas no caso, registrado em março de 2021, durante passagem do político por Uberlândia, no Triângulo Mineiro.