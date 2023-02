Randolfe pega celular de youtuber que chamou Bolsonaro de 'tchutchuca'

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo Lula no Congresso Nacional, tomou o celular do youtuber Wilker Leitão, conhecido por chamar Bolsonaro de ‘tchutchuca do centrão”. O caso ocorreu nessa quinta-feira (2/2).

Randolfe então, pegou o celular de Wilker e entrou no elevador. A cena foi registrada em vídeo e é possível ouvir o homem reclamando que a Polícia do Legislativo não fez nada.

Wilker Leitão publicou as imagens em seu canal no Youtube. O vídeo mostra Leitão saindo da delegacia, onde foi registrado boletim de ocorrência. Ele diz que “teve a sorte” de encontrar Randolfe.

O parlamentar respondeu, em nota, que devolveu o celular a um funcionário do Senado. Randolfe descreveu as intimidações e lamentou que “tornou-se comum ter que lidar com pessoas que usam a internet para sobreviver com polêmicas forjadas”.

Esse é o segundo episódio que ganha repercussão envolvendo Wilker Leitão. No ano passado, ele entrou em uma discussão com o ex-presidente Jair Bolsonaro na saída do Palácio do Planalto ao questioná-lo sobre delação premiada.

Na época, Randolfe comentou a situação. Ele disse em suas redes sociais: “Bolsonaro tentou tomar o celular de uma pessoa que o questionava sobre a sua covardia e corrupção no governo. Em 1983, em plena ditadura militar, o general Newton Cruz agredia um jornalista durante uma entrevista coletiva. Não é coincidência! Coisa típica do autoritarismo!”

O tuíte foi excluido nesta sexta-feira (3/2).

O parlamentar pegou o celular, entrou no elevador e foi embora (foto: Reprodução/Redes sociais)